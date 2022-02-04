Евгений Куйвашев и Антон Шипулин поддержали российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

На Олимпиаду отправились семь свердловских спортсменов. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин на своих страницах в Instagram поддержали российских спортсменов, которые отправились в Пекин на зимние Олимпийские игры. На Олимпиаде Свердловскую область будут представлять семь спортсменов.

Церемония открытия зимней Олимпиады состоится сегодня, 4 февраля.

"Из Свердловской области в Пекин поехали пять спортсменов, а еще двое — в резерве нашей олимпийской команды. Они поборются за медали в шорт-треке, прыжках на лыжах, лыжном двоеборье и, конечно, в биатлоне. Посмотрите, какие все молодые и красивые. Будем переживать и болеть!" — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Напомним, что в составе олимпийской команды России честь страны будут отстаивать уральские биатлонисты, шорт-трекисты и летающие лыжники — представители прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Речь идёт об Ирине Казакевич, Светлане Мироновой, Анне Востриковой, Евгении Захаровой, Илье Манькове, Самире Мастиеве и Анастасии Шевченко.

В свою очередь бывший биатлонист Антон Шипулин отметил, что Олимпиада является одним из самых волнительных событий в жизни каждого спортсмена, поэтому на таких крупных мероприятиях им необходима поддержка.

"Сложно описать, какими эмоциями и чувствами наполняется душа, когда ты стоишь на пьедестале, поёшь гимн России, а над тобой поднимают триколор. На этой Олимпиаде российские спортсмены будут лишены национальной символики. Но наша поддержка, наша вера в атлетов меньше от этого точно не станет", — пишет депутат Госдумы у себя в Instagram.

Добавим, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

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