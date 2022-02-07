Свердловская область заключит соглашение с 3 регионами о единой туристической инфраструктуре

Отдельного внимания, по мнению Эльмиры Тукановой, требует речная инфраструктура. Фото: Галина Соловьёва

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова на пресс-конференции 7 февраля заявила о планах региона по развитию туризма. До конца марта власти Среднего Урала подпишут соглашение с тремя регионами о единой туристической инфраструктуре.

Эльмира Туканова напомнила, что Свердловская область вошла в состав макрорегиона "Большой Урал", куда входит ещё 3 субъекта РФ: Республика Башкортостан, Челябинская область и Пермский край. Свердловская область и Республика Башкортостан стали инициаторами этой туристической инициативы. Всего на территории страны будет создано 13 таких макрорегионов.

"Мы сейчас ведём переговоры с Ростуризмом, и до конца марта четыре региона подпишут соглашение о взаимодействии по развитию инфраструктуры в рамках макрорегиона "Большой Урал". Это значит, что у нас будет один мастер-план, что маршруты, проходящие по территории этих регионов, будут иметь навигацию в едином стиле, что туристические маршруты будут благоустроены. Это касается и водных маршрутов, и снегоходных", — рассказала директор департамента по развитию туризма в Свердловской области.

Отдельного внимания, по мнению Эльмиры Тукановой, требует речная инфраструктура. "У туристов, которые отправляются на сплав, нет абсолютно никакой инфраструктуры. Ни стоянок, ни пристаней, ни туалетов, ни гостиниц. Даже площадок для создания глемпингов и кемпингов нет", — отметила она.

В бюджете Свердловской области на 2022 год заложено всего 122 миллиона рублей на развитие туротрасли — это деньги на содержание департамента по развитию туризма и на реализацию программ по продвижению туризма. При этом значительная часть финансирования сферы поступает от Ростуризма в виде субсидий и грантов.

Отметим, что на той же пресс-конференции Эльмира Туканова рассказала, что в 2021 году Свердловскую область посетили более 1,5 миллиона туристов