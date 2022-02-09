В Кировградской колонии начала работать радиостанция

Прослушивание радиопередач способствует духовному выздоровлению воспитанников колонии и их исправлению. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сегодня в Кировградской воспитательной колонии начали транслировать передачи радиостанции "Радио Вера". Материалы радиоканала будут использоваться для духовно-нравственного воспитания осуждённых.

По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, системой приёма и ретрансляции сигнала радиостанции исправительное учреждение оборудовал благотворительный Фонд просвещения "Вера".

Ещё одна цель работы радиостанции — профилактика деятельности экстремистской организации "АУЕ" (признана в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещена).Сообщается, что в сетке радиоканала — программы о вечных ценностях. Они одинаково полезны людям любого вероисповедания.

По мнению сотрудников Фонда, прослушивание радиопередач способствует духовному выздоровлению воспитанников колонии и их исправлению.

В настоящее время материалы радиостанции широко используются воспитательными отделами ФСИН страны. В программе вещания — большие исторические блоки, литературные передачи, рассказы о героях нашего времени. Они помогают сотрудникам воспитательных служб выстраивать занятия в удобном и интересном формате.

Необходимой системой оснастят и другие исправительные учреждения Среднего Урала, которые находятся вне зоны уверенного приёма FM-сигнала "Радио Вера". Эти работы проведут в рамках соглашения, подписанного в прошлом году Фондом с ГУФСИН по Свердловской области.

"В 2021 году Фонд оснастил оборудованием девять воспитательных колоний страны, — отметил член правления этой организации Константин Бобылев. — Сейчас идёт приёмка и ввод в эксплуатацию оборудования в оставшейся части "детских" колоний, в том числе и в Кировградской".

В конце прошлого года "Областная газета" писала, что на Среднем Урале осуждённые слепили из снега трёхметрового тигра.