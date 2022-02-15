Названы возможные места установки Краснознамённой группы в Екатеринбурге

Краснознамённую группу демонтировали девять лет назад. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге реставрируют Краснознамённую группу с орденом Ленина. Работы должны завершиться в марте.

Об этом в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных) заявил глава города Алексей Орлов. Он также призвал присутствующих ответить на два вопроса: стоит ли возвращать памятник и куда.

Главный архитектор уральской столицы Андрей Молоков обозначил несколько мест, куда можно разместить Краснознамённую группу. Список выглядит следующим образом:

на историческом месте на Плотинке;

на улице Челюскинцев возле РЖД;

на пересечении улиц Гагарина и Ленина;

на площади Первой пятилетки.

Во время обсуждения присутствующие разделились на два лагеря: тех, кто решительно высказался против возвращения в город памятника, и тех, кто считает необходимым всё же вернуть его. Последние в большинстве предложили установить Краснознамённую группу на прежнее место, на Плотинку.

"Коллеги, у меня нет точного решения, но я хотел бы прокомментировать, что вы все сказали. Я очень верю в силу слова, памятник как слово, оно и означает память. И если его (Краснознамённую группу) восстанавливать как памятник, то конечно на старом месте и желательно в тех пропорциях, в которых он был", — сказал Евгений Горенбург. Он также озвучил компромиссный вариант. Он предложил поискать памятники, которые ещё где-то лежат. И если их много, сделать парк скульптуры в ЦПКиО.

Как отметил мэр, ежедневно он получает сообщения с вопросами относительно Краснознамённой группы. Он поддержал идею с парком скульптуры.

Напомним, Краснознамённую группу демонтировали девять лет назад. О её возвращении заговорили в начале 2019 года. Предполагалось, что памятник не только восстановят, но и вернут ему исторический орденоносный облик. Однако в декабре того же года стало очевидно, что сроки восстановления монумента затягиваются. Сейчас памятник находится на складе.