Стоимость мусорного полигона под Екатеринбургом составит 12 млрд рублей

Полигон расположится примерно в 70–80 километрах от уральской столицы. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт заявил, что власти региона уже заключили концессию по строительству мусоросортировочного полигона под Екатеринбургом. Объект обойдётся в 12 миллиардов рублей.

Об этом Сергей Швиндт рассказал во время пресс-конференции в Интерфаксе.

"Концессия по полигону заключена. Осталось выбрать место. Планируется не просто [строительство] мусорной свалки, а строительство экокластера, где будет 100 % сортировка и переработка мусора. <...> Сегодня есть понимание, что реализация проекта обойдётся примерно в 12 миллиардов рублей", — сказал замгубернатора.

Он добавил, что на площадке экокластера будут находиться цеха по повторной переработке мусора, участок по подготовке РДФ-топлива. Кроме того, на полигоне будет осуществляться захоронение мусора с использованием современных технологий, которые позволяют не отравлять окружающую среду.

По словам Сергея Швиндта, полигон расположится примерно в 70–80 километрах от уральской столицы. Концессия заключена на 30 лет.

Напомним, в конце января "Областная газета" сообщала, что власти рассматривают 6 площадок под размещение экокластера.