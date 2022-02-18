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18 февраля 2022, 09:43

Австрия с 22 февраля разрешит россиянам въезд по отрицательным тестам на ковид

Пассажиры в Кольцово

Для въезда в Австрию нужен отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. Фото: Павел Ворожцов

С 22 февраля российским туристам разрешат въезд в Австрию при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или теста на антиген. Такое решение приняли власти этой страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Австрии. В министерстве отметили, что правило будет действовать для въезда из всех стран, в том числе из России. При этом прибыть в страну может любой человек, который привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения, или переболел ковидом. Указано, что в качестве тестов разрешены ПЦР-тесты со сроком действительности не более 72 часов и тесты на антиген, которые должны быть сделаны не более чем за 24 часа до предъявления.

Позавчера "Областная газета" писала, что привитые вакциной "Спутник Лайт" туристы могут прибывать в Таиланд без карантина. Такое решение касается только туристической программы "Песочница", по условию которой человек должен находиться обязательные семь дней лишь на определённых территориях.

Областная газета Свердловской области

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