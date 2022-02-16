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Общество
16 февраля 2022, 11:00

Привитые вакциной "Спутник Лайт" туристы могут прибывать в Таиланд без карантина

Пассажиры в Кольцово

Без карантина в Таиланд можно прибывать только по туристической программе "Песочница". Фото: Павел Ворожцов

В Таиланде разрешили вакцинированным "Спутником Лайт" не сидеть на карантине. Такое решение касается только туристической программы "Песочница", по условию которой человек должен находиться обязательные семь дней лишь на определённых территориях.

Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Иностранцы, привитые "Спутником Лайт", могут зарегистрироваться в системе Thailand Pass, приложив подтверждающий сертификат о вакцинации этим препаратом.

Указано, что с 1 февраля действие туристической программы "Песочница" распространяется на Пхукет, провинции Краби, Пхангнга, Трат (остров Чанг), Сураттхани (острова Тао, Пханган, Самуи) и Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя).

В январе "Областная газета" писала, что с 1 февраля вакцинированные от коронавируса путешественники при въезде в Таиланд могут не проходить карантин. Им нужно лишь зарегистрироваться в туристической программе Test & Gо. А ещё мы сообщали, что 18 января стартовал новый этап программы туристического кешбэка. До 12 апреля граждане могут купить туры по России и вернуть 20 % от стоимости путёвок. Отправиться в поездку можно до 30 апреля. Если речь идёт о круизах, то в тур с кешбэком получится поехать с начала навигации и по 1 июня.

Областная газета Свердловской области

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