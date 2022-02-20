В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Принести можно крупы, консервы и другую продукцию длительного хранения. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала на базе Дома добровольцев (ул. Крылова, 2) начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных с юго-востока Украины.

По данным департамента информполитики Свердловской области, у граждан готовы принять товары первой необходимости, одежду, продукцию длительного хранения. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 8 (343) 382-23-77.

Отмечается, что пункт организован общественной благотворительной организацией "Российский Красный Крест", добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и свердловским реготделением партии "Единая Россия".

Как ранее писала "Областная газета", утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию.

Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область. О том, что ещё известно о беженцах, читайте тут.