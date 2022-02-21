Зоозащитники из Екатеринбурга отправились спасать брошенных в ДНР и ЛНР питомцев

Покидая дома, люди оставили питомцев. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургские зоозащитники организовали спасательную операцию. Они отправились за питомцами, которых в ЛНР и ДНР бросили владельцы во время эвакуации.

Вывозом животных занимается организация "ЗооДозор". Представительницы зоозащиты выехали сегодня утром, им предстоит преодолеть более 2000 километров на машине.

"Девочки едут до границы. На территорию Украины их никто не пустит. Есть договорённость с местными, что они привезут животных из ДНР и ЛНР к границе. Девочки их заберут и передадут корм для тех, кого не смогут вывезти", — рассказали "Областной газете" в "ЗооДозоре".

Это не первый раз, когда организация спасает животных из ДНР и ЛНР. В 2019 году они вывезли шестерых кошек и четырёх собак.

Как ранее писала "Областная газета", утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Вечером того же дня в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Сам он не пострадал.

После этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию. Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Их эвакуировали в Россию, в основном в Ростовскую область. Беженцев также направляли в Воронежскую и Курскую области. Всего о готовности принять прибывающих заявили около 30 регионов.