В Екатеринбурге прошёл митинг "Донбасс — сердце русского мира"

Сегодня в центре города собралось более 100 человек поддержать спецоперацию по защите мирного населения на Донбассе. Фото: Павел Ворожцов

В центре Екатеринбурга сегодня прошёл получасовой митинг "Донбасс — сердце русского мира!". На площади Труда у памятника основателям города Татищеву и де Геннину в полдень собралось более 100 человек.

По информации корреспондента "Областной газеты", находящегося на месте событий, участники пришли поддержать спецоперацию по защите мирного населения на Донбассе. На площадь Труда вышли представители Свердловского регионального отделения Всероссийской молодёжной патриотической организации "Наследие", Российского союза ветеранов Афганистана, Российского союза ветеранов ГРУ, Оренбургского казачьего войска, молодёжного движения "Молодая гвардия" и патриотически настроенные жители уральской столицы. Участники вспомнили исторические события, которые привели к развитию и эскалации конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Митинг начался с минуты молчания в память о павших. После этого слово взял депутат заксобрания Свердловской области, председатель правления областной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко: "Восемь лет мы ждали признания Россией Донецка и Луганска. Страны НАТО встали на границах РФ. Мы не собираемся смотреть на их выходки".

Фото: Павел Ворожцов

Накануне на месте развернули мобильный пункт гуманитарной помощи. На площади Труда сегодня играют патриотические песни. За происходящим наблюдают полицейские.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, что о ситуации на Украине в соцсетях высказалась руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина. Командор заявила, что против войны, но отметила, что терпеть дальше невозможно.

"Восемь лет, а именно столько продолжается и не может решиться конфликт ЛНР и ДНР с Украиной. Все украинские события, в том числе и переворот в Киеве, где убивали, в Одессе, где заживо сожгли людей, на Донбассе, где все эти восемь лет продолжались обстрелы и гибли ни в чём неповинные взрослые и дети, показывают, что фашизм, в идеологии которого закреплены национализм и геноцид народов, не успокаивается", — написала Лариса Крапивина.

Она рассказала, что в "Каравелле" занимаются ребята самых разных национальностей. Все они достойные наследники своих семей, фамилий и народов, культуру которых они продолжают. "Все ребята занимаются по одним программам, участвуют на равных в соревнованиях, объединяются в самые разные социально значимые проекты. Мы все за мир, дружбу народов, сотрудничество и взаимопомощь. Как научили нас во всесоюзной пионерской организации", — подчеркнула командор.

Напомним, что ранее в столице Урала прошли несанкционированные антивоенные акции на фоне осложнения ситуации вокруг Украины. Были задержаны 52 нарушителя. Дела в отношении них вчера и сегодня рассматривают суды Екатеринбурга. Они уже вынесли первые приговоры: штрафы до 30 тысяч рублей и арест на срок от 9 до 30 суток. Одна из горожанок получила штраф 250 тысяч рублей за повторное участие в подобных мероприятиях.

Полицейские призывают соблюдать спокойствие и воздерживаться от участия в несогласованных акциях.