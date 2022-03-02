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2 марта 2022, 16:13

Уральцы могут получать официальные данные, связанные с международной ситуацией

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Специально для туристов, оказавшихся за рубежом, работают несколько горячих линий. Фото: Галина Соловьёва

В России заработали специальные горячие линии и сервисы. Благодаря новым ресурсам уральцы и жители других регионов страны могут получать проверенную информацию, связанную с международной ситуацией.

Правительством РФ запущен сайт объясняем.рф. Вместе с тем работу начал одноимённый телеграм-канал. Пользователям предоставляются официальные данные по наиболее актуальным социально-экономическим вопросам.

Кроме того, для россиян, оказавшихся за границей и испытывающих трудности с возвращением на родину, действуют горячие линии и сервисы. В частности туристам предлагается зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" и быть в контакте с туроператорами и авиакомпаниями — для включения в списки на вывозные рейсы. Сейчас мероприятия по возвращению соотечественников домой организует Росавиация совместно с МИД России и Ростуризмом.

Сообщать о проблемах также можно:

  • по горячей линии МИД России: 8 (495) 695-45-45 (круглосуточно);
  • по электронной почте dsks@mid.ru (указав ФИО, место нахождения, контактные данные и описание вопроса);
  • по горячей линии Ростуризма: 8-800-200-34-11 (с 08:00 до 20:00).
  • по горячим линиям российских авиакомпаний: "Аэрофлот" — 8-800-444-55-55; "S7 Airlines" — 8-800-700–07-07; "Уральские авиалинии" — 8-800-770-02-62. Там готовы ответить круглосуточно;

Информацию по вопросам возвращения из-за рубежа жители области также могут получить в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области: электронная почта d.krasheninnikov@egov66.ru. Ранее горячую линию по вопросам возвращения из-за рубежа запустили на базе областного центра развития туризма: (343) 350-05-25.

Добавим, сегодня Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции. А туроператорам — приостановить продажи путёвок туда. Подробнее об этом читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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