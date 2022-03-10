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10 марта 2022, 14:27

Кабмин РФ подготовил новые меры поддержки экономики

деньги

Правительство предложило освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России продолжает работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Второй пакет мер поддержки внесён в Госдуму. Он будет рассмотрен 10 и 11 марта.

В частности, правительство готово помочь авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов, а также ввести ответные ограничения для стран, закрывших порты российским судам. В железнодорожном секторе планируется снизить влияние на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций.

В числе предложений также значатся:

  • поддержка гостиничного бизнеса — через снижение некоторых платежей государству;
  • освобождение граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей (норма введена с 1 января 2021 года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по всем таким депозитам, нужно заплатить налог 13 %);
  • снизить число тех, кому придётся платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше. Норма начнёт работать уже в этом году;
  • организации, привлекшие внешние займы, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за падения курса рубля. Для этого будет введён механизм так называемой тонкой капитализации.

Правительство продолжит оказывать помощь и сельхозпроизводителям:

  • в бюджете предусмотрено субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 млрд рублей;
  • правительство выделит дополнительно 25 млрд рублей, благодаря чему сельхозпроизводители смогут в текущем году привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд рублей;
  • правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, которые понесли наши предприятия, на производство хлеба и хлебобулочных изделий, говорится на сайте кабмина.

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Областная газета Свердловской области

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