Российских призывников смогут вызывать в военкомат без личного вручения повестки

Повестку призывнику можно будет вручать заказным письмом, она будет считаться полученной в день доставки. Фото: Александр Исаков

В России планируют изменить правила призыва на военную службу. Уже 16 марта депутаты Госдумы РФ рассмотрят в третьем, окончательном чтении изменения в действующий закон "О воинской обязанности и военной службе".

По новым правилам повестку призывнику можно будет отправлять заказным письмом, и она будет считаться полученной в день доставки. Даже если призывник не получил повестку, то во время нового призыва он обязан сам явиться в военкомат, изменения могут вступить в силу уже с 1 апреля, передаёт РБК.

Напомним, почти 700 призывников из Екатеринбурга отправились на службу в период с 1 октября по 31 декабря. Норма призыва по уральской столице была выполнена на 100 %. В ряды сухопутных войск попали более 300 призывников из Екатеринбурга, в войска национальной гвардии — порядка 100 человек, 30 молодых людей — в воздушно-десантные войска и 5 человек — в Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России.