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11 марта 2022, 14:07

Холода задержатся на Среднем Урале до 14 марта

мороз

Пешеходам стоит подбирать одежду по погоде, чтобы избежать переохлаждения. Фото: Галина Соловьёва

Предупреждение о морозах в Свердловской области сохраняется. До 14 марта (понедельник) среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

ГУ МЧС России по Свердловской области вновь обращается к свердловчанам с просьбой соблюдать меры безопасности и беречь своё здоровье. Так, в период низких температур необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе. По возможности стоит отказаться от дальних поездок.

Водителям напоминают, что при длительной стоянке автомобиля в холода двигатель может замёрзнуть. При обогреве транспортного средства запрещается использовать открытый огонь и самодельные обогревательные устройства.

Детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 ºС.

Пешеходам стоит подбирать одежду по погоде, чтобы избежать переохлаждения. В случае происшествий звоните по номерам 101 и 112.

Добавим, с вечера 10 марта на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей продержатся в регионе до вечера 14 марта.

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Областная газета Свердловской области

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