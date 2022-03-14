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14 марта 2022, 10:55

В России хотят расширить действие семейной ипотеки

  Юлия Пастух
Многоэтажный дом

Ранее на программу льготной семейной ипотеки могли рассчитывать семьи, чей ребёнок родился после 2018 года. Фото: Галина Соловьёва

В Госдуме РФ предложили расширить программу льготной семейной ипотеки. Поддержку хотят предложить семьям с детьми, рождёнными после 2015 года.

Ранее на программу льготной семейной ипотеки могли рассчитывать семьи, чей ребёнок родился после 2018 года.

"Фракция ЛДПР совместно с более 300 представителями бизнес-сообществ и отраслевых объединений из 85 субъектов направила инициативу о расширении семейной ипотеки в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сейчас воспользоваться льготами могут только семьи, в которых ребёнок родился в 2018 году и позже. По мнению депутатов Госдумы, следует снизить порог до 2015 года", — передают "Известия".

Депутаты также предложили снизить процентную ставку НДФЛ для строительных компаний и ввести мораторий на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств.

Напомним, ставка по семейной ипотеке составляет 6 %. Ранее воспользоваться этой программой могли только те семьи, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. С прошлого года семейную ипотеку стали выдавать семьям даже с одним ребёнком.

Областная газета Свердловской области

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