Темы дня

Общество
14 марта 2022, 12:37

Центробанк меняет порядок расчёта курсов доллара и евро

  Юлия Пастух
Валюта

Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю. Фото: Алексей Кунилов

Банк России решил расширить временной диапазон расчёта курса доллара к рублю из-за повышенной волатильности на рынке. Также будет упрощён порядок установления официального курса евро к рублю.

Согласно сообщению регулятора, официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30 часов по московскому времени. Расширение временного диапазона расчёта курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня. 

Читайте также:

ЦБ РФ на полгода ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.03.2022, 12:38 / Общество
Свердловская область входит в топ-15 популярных регионов в России для отдыха по кешбэку
14.03.2022, 12:37 / Общество
Центробанк меняет порядок расчёта курсов доллара и евро
14.03.2022, 12:06 / Общество
В Екатеринбурге Кольцово и Малый Исток соединят путепроводами
14.03.2022, 11:32 / Общество
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Таиланда
14.03.2022, 11:19 / Общество
Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребёнка при пожаре