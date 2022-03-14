Центробанк меняет порядок расчёта курсов доллара и евро

Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю. Фото: Алексей Кунилов

Банк России решил расширить временной диапазон расчёта курса доллара к рублю из-за повышенной волатильности на рынке. Также будет упрощён порядок установления официального курса евро к рублю.

Согласно сообщению регулятора, официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30 часов по московскому времени. Расширение временного диапазона расчёта курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

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