В ночь на 31 марта стартуют продажи путёвок с кешбэком в детские лагеря

Отправиться в лагерь по программе детского туристического кешбэка можно будет с 1 мая 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

Продажи путёвок по программе детского туристического кешбэка стартуют в России в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в лагерь с 50%-ной скидкой можно будет с 1 мая.

Об этом сегодня на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что запустить программу детского туристического кешбэка ранее поручил президент России Владимир Путин. Механизм будет следующий: родитель покупает путёвку по карте "Мир", и в течение 5 дней на неё возвращается 50 % потраченных средств. При этом получить можно будет не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребёнка по туристическому кешбэку не ограничено.

В прошлом году такая программа проводилась с 25 мая по 31 августа. Было реализовано путёвок на общую сумму около 10 млрд рублей в более чем 2,3 тыс. лагерей. Сумма возврата составила почти 5 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.