В России с сегодняшнего дня заработал детский кешбэк для тех, кто оформил путёвки заранее

Купленная путёвка должна быть использована к 20 сентября. Фото: Павел Ворожцов

В России всё ещё можно оформить путёвку в лагерь с детским кешбэком. С сегодняшнего дня подать заявление на возврат 50% от их стоимости могут родители, которые оформили путёвки до 25 мая.

Оформить заявление можно на портале госуслуг. Это необходимо сделать до конца октября. После подачи заявления, необходимо будет предоставить информацию, подтверждающую покупку путёвки.

На карту "МИР" будут возвращать 50% от стоимости, но эта сумма не превысит 20 тыс. рублей. На дополнительные выплаты выделено ещё 4,5 млрд рублей. На основной этап работы акции Правительство РФ готово потратить 5 млрд.

Программа детского кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 20 сентября. К этой дате путёвки, купленные в рамках акции, должны завершиться. Выбрать детский лагерь, который участвует в программе, можно на сайте мирпутешествий.рф

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Правительство РФ утвердило механизм возврата детского кешбэка за путёвки, купленные до старта программы.