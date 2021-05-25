В России стартовала программа детского кешбэка

За покупку путёвки в детский лагерь государство возместить 50% её стоимости. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 25 мая, начала работать программа по возврату 50% от стоимости путёвок в детские лагеря. Свои направления для Свердловской области предлагают 67 партнёров программы.

Полный список участников можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф. В основном, оформить путёвку предлагают различные турагенства, но в списке доступны и лагеря напрямую. Представителей Свердловской области в списке - мало.

Исполнительный директор Уральской Ассоциации туроператоров Михаил Мальцев объяснил "Областной газете" это тем, что в нашем регионе не много лагерей, которые могут составить весомую конкуренцию и к тому же, большинство мест раскупили ещё до начала действия программы. Тем не менее, он выразил уверенность, что благодаря действию детского кешбэка, за лето сможет оздоровиться большее количество детей.

Напомним, накануне Правительство РФ утвердило правила работы программы. Оплату необходимо производить с карты "МИР", так как именно на неё будут возвращаться средства. Если вы покупаете путёвку с 25 мая по 15 сентября, то деньги вернутся в течение 5 рабочих дней. Если покупка была совершена ранее, то возмещать средства начнут с 15 июня до конца октября.