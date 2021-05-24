Возвращать деньги за уже купленные путёвки в лагерь начнут с 15 июня

На реализацию программы требуется ещё 7 миллиардов рублей. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России определило, когда можно будет получить кешбэк на путёвки в детский лагерь, которые купили до старта программы. Возврат 50% уже уплаченных средств начнётся с 15 июня.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передаёт ТАСС.

"Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На программу детского туристического кешбэка в РФ дополнительно понадобится 7 млрд рублей, добавил вице-премьер РФ. Ранее Правительство страны уже выделяло 5 млрд рублей. Этой суммы должно было хватить, чтобы возместить затраты 357 тыс. родителей на путёвки в детские лагеря с 25 мая по 15 сентября.

Напомним, на прошлой неделе Михаил Мишустин поручил разработать механизм возврата средств тем, кто купил путёвки до начала действия программы.

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