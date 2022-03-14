Туристам прилетело из-за санкций

Фото: Галина Соловьёва

Западные санкции ударили по россиянам, запланировавшим отдых на конец февраля – начало марта. Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, а зарубежные лизингодатели начали отзывать предоставленные ими самолёты и даже задерживать их в аэропортах. Авиаперевозчики из РФ по рекомендации Росавиации массово отказываются от полётов за границу и отменяют уже запланированные рейсы. Домой не могут вернуться тысячи наших соотечественников, в том числе уральцев.

Евросоюз с 26 февраля запретил новые поставки, техобслуживание и страхование самолётов в России, а лизингодателей обязали за следующий месяц вернуть из РФ все свои воздушные суда. Для отечественной авиаотрасли это был серьёзный удар: по данным Росавиации, более 80% парка российских перевозчиков составляют импортные лайнеры. Ряд компаний укомплектован ими полностью. Например, парк местных «Уральских авиалиний» (УАЛ) полностью состоит из лизинговых Airbus. 28 февраля авиакомпаниям России закрыли небо над всей территорией Евросоюза, а лизингодатели начали задерживать зарубежные суда, арендованные отечественными компаниями. В частности, 4 и 6 марта в Дубае и Шарм-эш-Шейхе были задержаны самолёты «Уральских авиалиний» с российскими туристами на борту, вылетавшие соответственно в Красноярск и Москву. В итоге красноярцев отправили домой через Екатеринбург. На вопрос «ОГ» о том, чем закончилась эпопея пассажиров, застрявших в Египте, в авиакомпании оперативно ответить не смогли.

Как оказалось, случившееся стало только началом проблем для россиян, запланировавших отдых в феврале-марте. Росавиация рекомендовала с 8 марта временно прекратить перевозки из-за рубежа в РФ в связи с «высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом». Сегодня за границей остаются тысячи россиян.

В числе пострадавших и жители нашего региона. О них в последние дни активно рассказывают местные СМИ. Издание «E1» опубликовало историю супружеской пары с четырьмя детьми из Екатеринбурга, которая ищет пути возвращения из Таиланда домой после отмены рейса «Аэрофлота». Вместе с другими вынужденными «невозвращенцами» они создали канал в Telegram и обращаются во все возможные инстанции. В том числе, пишет издание, направлено коллективное письмо президенту Владимиру Путину. А «Вести-Урал» накануне выпустили сюжет об уральских туристах, застрявших в Турции. Их рейсы несколько раз переносили, а позже и совсем отменили. Сначала гостей разместили в местных отелях, а затем потребовали освободить номера, несмотря на наличие официальных документов, дающих право на проживание в них. Рейс, на котором обещали вывезти туристов, запланирован только на 25 марта, ответа от туроператора екатеринбуржцы так и не получили. После выселения туристов планируют поселить в другой отель, но категорией ниже. Как отмечает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, подобная ситуация – форс-мажор, к тому же беспрецедентный. Однако закон о туристической деятельности чётко регламентирует: если отдых организовывала турфирма, то и вся ответственность за урегулирование ситуации лежит на ней, и компенсацию туристам возможных издержек выполняет тоже она (подробнее об этом читайте в интервью на этой странице. – Прим. ред.).

Как будет развиваться ситуация дальше, эксперты и участники рынка прогнозировать не берутся, ссылаясь на влияние большого количества внешних факторов. «Политические прогнозы – не наша, простите, епархия», – сказал «ОГ» представитель одной из летающих из Екатеринбурга авиакомпаний, настоятельно попросив при этом не называть его имени. «Могу лишь сказать, что авиационные власти России считают вопрос возвращения наших туристов приоритетным и делают всё возможное, чтобы организовать вывозные рейсы. Но при этом нужно решать множество вопросов, связанных с достижением договорённостей о таких полётах. Важно, чтобы воздушные суда пропустили в своём воздушном пространстве все страны, чтобы не было рисков ареста этих самолётов», – предупреждает исполнительный директор Отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

В какой-то мере прояснилось обозримое будущее для перевозчиков. Президент России Владимир Путин вчера подписал закон, который разрешает им оформлять права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Лайнерам выдадут российские сертификаты лётной годности (СЛГ). Цель закона – сохранить парк иностранных судов у российских авиакомпаний. Благодаря этой инициативе они получат возможность использовать cамолёты на внутренних рейсах.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил МАЛЬЦЕВ: «Главное в текущей ситуации – предоставить гражданам физическую возможность вернуться домой» – Михаил Анатольевич, есть данные, сколько жителей Свердловской области не могут вернуться домой из-за рубежа? – Точно сказать крайне сложно. Цифры, которые мы получаем в том числе от федеральных СМИ, сильно разнятся и, если честно, большого доверия не вызывают. Непонятно, какие категории граждан учитываются в статистике. Если говорить об уральцах, то полагаю, тех, кого можно назвать в чистом понимании туристами, несколько сотен. – В каких странах «зависло» больше всего наших туристов из-за отмены рейсов? – Думаю, в Юго-Восточной Азии – в первую очередь в Тайланде – и в странах ЕС. При большом желании добраться до дома даже из Европы можно: например, транзитом через Стамбул или авиаузел в ОАЭ – оттуда есть прямые рейсы до Екатеринбурга. Через Эмираты могут вернуться и те, кто отдыхал или отдыхает в Тае. Вопрос только цены. – О каком порядке цифр идёт речь? – Вылет из Европы, с учётом стыковочных рейсов, обойдется примерно в сто тысяч рублей, но можно поискать дешевле. Называются и цифры порядка 250 тысяч рублей – в первые дни из-за резкой отмены рейсов была такая стоимость. Но чтобы найти её сейчас, надо постараться. – Некоторые авиакомпании отменяют рейсы в Турцию… – Это, безусловно, создаёт неудобства, но другие-то рейсы есть. Поймите, в нынешней ситуации мы говорим не о том, как удобнее улететь, а о физической возможности это сделать – это сегодня главное. «Турецкие авиалинии», например, летают в столицу Урала три раза в неделю, в ближайшее время количество рейсов может возрасти. – Какие меры предпринимает ваша ассоциация, чтобы помочь туристам вернуться? – В первую очередь это информирование, хотя в принципе это – не наша основная функция. В регионе создан штаб, открыты горячие линии, где можно получить консультации. – Тогда проинформируйте, пожалуйста, куда обращаться свердловчанам, которые не могут вернуться с отдыха и не имеют денег для того чтобы улететь самостоятельно? – Есть три пути. Первый – это обратиться к родственникам, чтобы помогли решить проблему. Если человек отдыхал по путевке, то возможность возвращения обязан предоставить туроператор. В случае невозможности воспользоваться ни одним из этих вариантов нужно позвонить на горячую линию Ростуризма, обозначить своё местоположение, и тогда вопрос должен решаться через российское консульство в стране нахождения (подробнее о работе горячих линий читайте в материале на сайте «ОГ». – Прим. ред.). – Какая компенсация предполагается тем, кто из-за отмены рейсов не смог вылететь на отдых? – Такие ситуации регулирует 132-й федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Деньги за отменённый рейс возвращает авиакомпания. При прямом бронировании нужно обращаться по поводу возврата средств в отель, если поездку организовывала турфирма – то, соответственно, вопросами компенсации занимается она. Это может быть перенос отдыха на другие сроки или направления либо возврат средств. Важно помнить, что самостоятельно занимаясь организацией своего отдыха, человек действует как частное лицо. Аналогичный порядок действует в ситуации, если турист по вине авиакомпании или турфирмы задержался за рубежом и понёс дополнительные траты. Нужно сохранить все подтверждающие документы и вступить в диалог со стороной, оказавшей ему некачественную услугу. Фото: из личного архива Михаила Мальцева