Семьи смогут оплачивать частные детсады маткапиталом

Сейчас семьи могут тратить маткапитал только на образование детей в организациях, являющихся юрлицами. Фото: Алексей Кунилов

Минтруд РФ разработал законопроект, позволяющий тратить средства маткапитала на оплату частных детсадов и других образовательных услуг от ИП. Для этого у предпринимателей должна быть лицензия на осуществление такой деятельности в России.

Речь идёт также об индивидуальных предпринимателях, которые привлекают к работе специалистов. Исключение сделано для тех ИП, где физическое лицо – это организатор и педагог в одной роли.

"Сейчас у семей есть возможность тратить средства маткапитала на обучение ребёнка исключительно в образовательных организациях, являющихся юридическими лицами", — пояснили в министерстве.

Ранее Минтруд предложил ещё одно нововведение: оплачивать образование детей без личного визита в Пенсионный фонд. При принятии законопроекта образовательная организация сможет сама передавать данные в ПФР, заключив с ним соглашение. Это позволит родителям проводить платежи онлайн.

Читайте также:

С помощью маткапитала 25 тысяч свердловских семей погасили кредиты на покупку или строительство жилья.