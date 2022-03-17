Темы дня

Общество
17 марта 2022, 15:23

Семьи смогут оплачивать частные детсады маткапиталом

Игрушки в детском саду

Сейчас семьи могут тратить маткапитал только на образование детей в организациях, являющихся юрлицами. Фото: Алексей Кунилов

Минтруд РФ разработал законопроект, позволяющий тратить средства маткапитала на оплату частных детсадов и других образовательных услуг от ИП. Для этого у предпринимателей должна быть лицензия на осуществление такой деятельности в России.

Речь идёт также об индивидуальных предпринимателях, которые привлекают к работе специалистов. Исключение сделано для тех ИП, где физическое лицо – это организатор и педагог в одной роли.

"Сейчас у семей есть возможность тратить средства маткапитала на обучение ребёнка исключительно в образовательных организациях, являющихся юридическими лицами", — пояснили в министерстве.

Ранее Минтруд предложил ещё одно нововведение: оплачивать образование детей без личного визита в Пенсионный фонд. При принятии законопроекта образовательная организация сможет сама передавать данные в ПФР, заключив с ним соглашение. Это позволит родителям проводить платежи онлайн.

Читайте также:

С помощью маткапитала 25 тысяч свердловских семей погасили кредиты на покупку или строительство жилья.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.03.2022, 15:52 / Экономика
Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму "Сильные идеи для нового времени"
17.03.2022, 15:35 / Общество
В ТЦ Екатеринбурга изъято более 155 тысяч пар немаркированной обуви
17.03.2022, 15:23 / Общество
Семьи смогут оплачивать частные детсады маткапиталом
17.03.2022, 14:48 / Общество
Количество рейсов в Турцию может существенно сократиться и подорожать
17.03.2022, 13:23 / Общество
В Екатеринбурге запустили сбор средств на поддержку жителей ДНР и ЛНР