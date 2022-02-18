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Общество
18 февраля 2022, 18:55

С помощью маткапитала 25 тысяч свердловских семей погасили кредиты на покупку или строительство жилья

Младенец

На Среднем Урале средства материнского капитала использовали более 50 тысяч семей. Фото: Владимир Мартьянов

В 2021 году на Среднем Урале средства материнского капитала использовали более 50 тысяч семей. Общая сумма перечислений составила 14 млрд рублей.

Как заявила на сегодняшней пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской области Ольга Шубина, 25 тысяч семей направили средства на погашение кредитов на приобретение или строительство жилья, а 9 тысяч за счёт материнского капитала приобрели жильё без привлечения кредитных средств. 

"Ещё 8 тысяч семей направили средства на образование детей", — отметила Ольга Шубина, добавив, что столько же семей получили за счёт материнского капитала ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребёнка.

Также замруководителя регионального отделения ПФР подчеркнула, что всего с 2007 года (тогда начала действовать эта мера государственной поддержки российских семей) на Среднем Урале выдано 375 тысяч сертификатов на материнский капитал. В 2021 году размер на первого ребёнка составлял 483,88 тысячи рублей, а на второго — 639,33 тысячи рублей.

Ольга Шубина добавила, что с 1 февраля 2022 года размер материнского капитала увеличен на 8,4 %. Он составил 524,52 тысячи рублей на первого ребёнка и 693,14 тысячи рублей — на второго.

Сегодня "Областная газета" писала, что количество многодетных семей в Свердловской области выросло на 2 тысячи. А вчера мы рассказывали о том, что на Среднем Урале в 2021 году на детей от 3 до 7 лет было выплачено более 10 млрд рублей. Кроме того, 1 февраля наше издание сообщало, что на лицевых счетах 858 тысяч российских граждан лежат неиспользованные остатки маткапитала на общую сумму 4,7 млрд рублей. Они накопились вследствие ежегодной индексации данной выплаты.

Областная газета Свердловской области

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