С помощью маткапитала 25 тысяч свердловских семей погасили кредиты на покупку или строительство жилья

На Среднем Урале средства материнского капитала использовали более 50 тысяч семей. Фото: Владимир Мартьянов

В 2021 году на Среднем Урале средства материнского капитала использовали более 50 тысяч семей. Общая сумма перечислений составила 14 млрд рублей.

Как заявила на сегодняшней пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской области Ольга Шубина, 25 тысяч семей направили средства на погашение кредитов на приобретение или строительство жилья, а 9 тысяч за счёт материнского капитала приобрели жильё без привлечения кредитных средств.

"Ещё 8 тысяч семей направили средства на образование детей", — отметила Ольга Шубина, добавив, что столько же семей получили за счёт материнского капитала ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребёнка.

Также замруководителя регионального отделения ПФР подчеркнула, что всего с 2007 года (тогда начала действовать эта мера государственной поддержки российских семей) на Среднем Урале выдано 375 тысяч сертификатов на материнский капитал. В 2021 году размер на первого ребёнка составлял 483,88 тысячи рублей, а на второго — 639,33 тысячи рублей.

Ольга Шубина добавила, что с 1 февраля 2022 года размер материнского капитала увеличен на 8,4 %. Он составил 524,52 тысячи рублей на первого ребёнка и 693,14 тысячи рублей — на второго.

Сегодня "Областная газета" писала, что количество многодетных семей в Свердловской области выросло на 2 тысячи. А вчера мы рассказывали о том, что на Среднем Урале в 2021 году на детей от 3 до 7 лет было выплачено более 10 млрд рублей. Кроме того, 1 февраля наше издание сообщало, что на лицевых счетах 858 тысяч российских граждан лежат неиспользованные остатки маткапитала на общую сумму 4,7 млрд рублей. Они накопились вследствие ежегодной индексации данной выплаты.