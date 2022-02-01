Неиспользованные остатки маткапитала лежат на счетах 858 тысяч граждан

В текущем году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей. Фото: Владимир Мартьянов

На лицевых счетах 858 тысяч российских граждан лежат неиспользованные остатки маткапитала на общую сумму 4,7 млрд рублей. Они накопились вследствие ежегодной индексации данной выплаты.

Есть те, у кого на счету лежит по 5, по 10 и даже по 25 тысяч рублей. При этом у некоторых данные суммы не востребованы 10 лет.

"Пенсионный фонд не обязан информировать людей, что у них эти остатки есть, и только тратит деньги на администрирование этих счетов и каждый год их индексирует", — рассказал аудитор Счётной палаты РФ Сергей Штогрин ТАСС.

Он отметил, что правительство поддержало предложение Счётной палаты единовременно выплатить накопившиеся суммы гражданам. А в дальнейшем сразу перечислять образующиеся вследствие индексации излишки. Предполагается, что уже с 1 января 2023 года данный механизм будет отработан.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 8,4 % с 1 февраля 2022 года. Речь в том числе идёт о маткапитале. Его размер за первого ребёнка вырастет больше чем на 40 тыс. рублей — с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. рублей.

В текущем году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей.