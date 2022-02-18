Количество многодетных семей в Свердловской области выросло на 2 тысячи

Евгений Куйвашев обозначил приоритеты в работе детского омбудсмена на текущий год. Фото: региональный департамент информполитики

Уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков представил главе региона Евгению Куйвашеву ежегодный доклад о своей работе в 2021 году. Он отметил положительную тенденцию роста количества многодетных семей.

По данным детского омбудсмена, в 2020 году насчитывалось 62 тысячи многодетных семей. По итогам прошлого года их стало 64 тысячи. Игорь Мороков также сообщил, что в регионе снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году их число снизилось на 3,8 % по сравнению с 2020 годом.

В ходе своего доклада уполномоченный по правам ребёнка внёс на рассмотрение губернатора несколько предложений. В том числе касающихся повышения доступности спортивных услуг для детей-инвалидов, поддержки семей с детьми и другие.

В свою очередь Евгений Куйвашев обозначил приоритеты на текущий год.

"Среди задач — улучшение качества питания в школах, повышение их антитеррористической защищенности и другие. Все эти вопросы волнуют родительское сообщество. При этом безусловными приоритетами нашей работы остаются создание условий для всесторонней самореализации детей, обеспечение комплексной безопасности", — передаёт слова главы Среднего Урала региональный департамент информполитики.

Добавим, ранее замначальника управления записи актов гражданского состояния региона Наталья Храмова отмечала, что на протяжении шести лет в Свердловской области наблюдается снижение числа рождений первых и вторых детей, тогда как рождение третьих и последующих — растёт. По её мнению, этому способствуют меры государственной поддержки, в том числе такие как маткапитал.

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