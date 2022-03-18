Роскомнадзор может заблокировать YouTube в течение недели

Планы по блокировке YouTube в России связаны с тем, что пользователи сайта свободно публикуют видеоролики с "призывами к терроризму на территории РФ". Фото: логотип YouTube

Блокировка YouTube в России может произойти уже в ближайшие дни, вероятно, что уже сегодня вечером. Доступ к видеохостингу планировали ограничить ещё на прошлой неделе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. По его мнению, YouTube точно будет заблокирован до конца следующей недели.

"Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не всё сразу", —передаёт РИА Новости слова источника.

Планы по блокировке YouTube в России связаны с тем, что пользователи сайта свободно публикуют видеоролики с "призывами к терроризму на территории РФ". Как считают в Роскомнадзоре, тот факт, что администрация видеохостинга не удаляет подобный контент, говорит о поддержке руководством сайта антироссийской пропаганды.

Напомним, что в ночь на 14 марта в России заблокировали Instagram. Пользователям стали недоступны страницы друг друга и мессенджер соцсети.