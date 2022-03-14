Темы дня

Общество
14 марта 2022, 07:59

В России заблокировали Instagram

Девушка сидит в телефоне

Блокировка связана с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 14 марта в России заблокировали Instagram. Пользователям стали недоступны страницы друг друга и мессенджер соцсети.

Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram по требованию Генпрокуратуры. Это связано с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян. Пользователям было дано 48 часов переходного периода перед блокировкой.

Предупреждение об ограничении доступа к Instagram рассылалось через портал Госуслуг. Россиянам напоминали, что наша страна имеет свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Читайте также:

В России заблокировали Facebook и ограничили доступ к Twitter.

У Евгения Куйвашева появилась страница "ВКонтакте".

Соцсеть "ВКонтакте" занялась поддержкой малого и среднего бизнеса.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.03.2022, 12:38 / Общество
Свердловская область входит в топ-15 популярных регионов в России для отдыха по кешбэку
14.03.2022, 12:37 / Общество
Центробанк меняет порядок расчёта курсов доллара и евро
14.03.2022, 12:06 / Общество
В Екатеринбурге Кольцово и Малый Исток соединят путепроводами
14.03.2022, 11:32 / Общество
"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Таиланда
14.03.2022, 11:19 / Общество
Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребёнка при пожаре