Блокировка связана с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 14 марта в России заблокировали Instagram. Пользователям стали недоступны страницы друг друга и мессенджер соцсети.

Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram по требованию Генпрокуратуры. Это связано с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян. Пользователям было дано 48 часов переходного периода перед блокировкой.

Предупреждение об ограничении доступа к Instagram рассылалось через портал Госуслуг. Россиянам напоминали, что наша страна имеет свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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