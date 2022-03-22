Владимир Путин наградил свердловского тренера

Тренер отделения спортивной аэробики Светлана Перевалова. Фото: сайт МБУ СШ "Динамо"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ. В списке значится одна представительница Свердловской области.

Речь идёт о тренере МБУ СШ "Динамо" (Екатеринбург) Светлане Переваловой. Она удостоена почётного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".

Мы запросили комментарий у награждённой. Однако на момент опубликования новости ответа получить не удалось. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее "Областная газета" сообщала, что госнаграды получат два представители Института математики и механики имени академика Н. Н. Красовского УрО РАН. Виталий Бердышев удостоен ордена Почёта, а Владимир Васин — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Подробнее об этом читайте в статье "Беспилотником — до сердца".