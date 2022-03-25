Около 50 тыс. военных задействуют в праздновании Дня Победы

В 2022 году пройдут три военных парада в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Фото: Галина Соловьёва

В мероприятиях, посвящённых Дню Победы, примут участие около 50 тысяч военнослужащих Центрального военного округа.

"В регионах дислокации военного округа в 2022 году пройдут три военных парада в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в которых будут задействованы более 6 тыс. участников, из них свыше 3 тыс. человек от Минобороны России. В целом будет проведено более 100 торжественных мероприятий, в которых примут участие около 50 тысяч военнослужащих, в том числе на территории российских военных объектов в Таджикистане и Киргизии", – заявил заместитель командующего ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

Кроме военных парадов, торжественных прохождений и акций 9 мая прогремят праздничные артиллерийские салюты. Мероприятия пройдут в 102 городах и населенных пунктах. Помимо военнослужащих ЦВО к участию привлекут представителей региональных управлений Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН, а также юнармейцев и воспитанников суворовских и кадетских училищ.

Отметим, в текущем году будет отмечаться 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге по площади 1905 года во время проведения парада Победы прошли около 20 парадных подразделений, проехали свыше 100 единиц современной и исторической техники ЦВО.