Индексация пенсий на 8,6% и другие законы, которые вступят в силу в апреле

Пенсии проиндексируются у 4 млн россиян. Фото: Владимир Мартьянов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле. Нововведения затронут в том числе индексацию социальных пенсий на 8,6%.

В своём Telegram-канале Вячеслав Володин заявил, что мера, которую примут с 1 апреля, коснётся 4 млн человек. Он напомнил, что ранее индексация пенсий была проведена для неработающих гражданских и военных пенсионеров.

"Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", – говорится в сообщении.

В первый день апреля также: станет проще расплатиться через систему быстрых платежей. Банки, участники СБП, должны обеспечить возможность использования мобильного приложения системы для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП;

станет проще получить соцподдержку. Для этого установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов граждан;

подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг. Кроме того, с 5 апреля за ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как и за фейки о действиях ВС РФ. Речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.

Отдельно председатель Госдумы отметил вступивший в силу закон о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий. Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

"Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан", – подытожил он.