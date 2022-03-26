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Общество / Армия и оборона
26 марта 2022, 12:27

Владимир Путин утвердил закон о присвоении статуса ветерана участникам спецоперации на Украине

Владимир Путин

Ранее закон был единогласно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все участники специальной военной операции на Украине получат статус ветеранов боевых действий. Ранее закон был единогласно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Напомним, что законопроект был внесён в Госдуму во вторник, 22 марта, членами партии "Единая Россия". Среди авторов законодательной инициативы — секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Виктор Бондарев, Александр Карелин, Владимир Кравченко, депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Андрей Красов и Дмитрий Саблин.

Ранее в Госдуме пояснили, что статусы ветерана и инвалида боевых действий будут предоставляться лицам, выполняющим задачи в ходе военной спецоперации на территории Украины и Донбасса с 24 февраля 2022 года. На ветеранов и инвалидов боевых действий распространяются специальные земельные, налоговые, транспортные и жилищные меры поддержки, а также льготы на оплату коммунальных услуг.

Документ, подписанный президентом, размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Областная газета Свердловской области

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