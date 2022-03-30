Правительство РФ до конца года отменило уплату неустойки дольщикам

Также дома, график строительства которых был нарушен из-за санкций, не будут включать в реестр долгостроев. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория до 31 декабря 2022 года на выплату застройщиками неустойки участникам долевого строительства. Также дома, график строительства которых был нарушен из-за санкций, не будут включать в реестр долгостроев.

Согласно действующим нормам, застройщик, который нарушил сроки передачи квартиры дольщику-физлицу, обязан выплатить ему пени, рассчитываемые от ставки рефинансирования в двойном размере. Кабмин своим постановлением отменяет начисление пени, процентов за задержку и убытков, причинённых дольщику, в период с 29 марта по 31 декабря 2022 года.

Также если требование об уплате штрафов, процентов и пени было предъявлено застройщику до вступления документа в силу, он может не выплачивать их вплоть до конца года.

Кроме того, дома, которые строятся с нарушением графика, не будут включать в реестр долгостроев до конца года — по действующему закону здания вносят в реестр долгостроев, если завершение строительства задерживается на полгода и более. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин ранее отмечал, что такая мера вводится для того, чтобы штрафы и необходимость уплаты неустойки не мешала застройщикам вести дела в непростых санкционных условиях.

Ознакомиться с полным текстом документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.

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