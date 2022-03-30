Бересту – на карту, Да Винчи – под плёнку

Выставку детских картин в стоматологической отделении Сысертской районной больницы решили сделать постоянной и по мере необходимости обновлять. Пресс-служба Сысертской ЦРБ

Североуральск

Горожане спасли от пожара мусорные контейнеры. На прошлой неделе в соцсети попали снимки двух перевёрнутых баков с мусором на одной из контейнерных площадок. Пользователи решили, что это проделки подростков-хулиганов. Однако в пресс-службе компании «Рифей», ответственной за вывоз мусора, пояснили, что хулиганы здесь ни при чём. Таким образом местные жители предотвратили возгорание, которое началось после попадания в мусор тлеющего окурка. Жильцы закидали отходы снегом, а потом перевернули баки, чтобы снег внутри не превратился за ночь в лёд и отходы не примёрзли. Сейчас порядок на площадке восстановлен, пишет газета «Наше слово».

Фото: Пресс-служба компании "Рифей"

Артёмовский

Администрация муниципалитета купила бассейн за 10,7 миллиона рублей. Как сообщают «Егоршинские вести», ранее объект принадлежал Артёмовским электросетям (подразделение ОАО «МРСК Урал»). Для энергетиков он был непрофильным активом – компания пыталась продать его на протяжении пяти с половиной лет. Деньги на покупку бассейна выделил областной бюджет. Новоприобретённому комплексу требуется ремонт. В первую очередь необходимо обновить кровлю и инженерные коммуникации. Как будет работать и использоваться теперь уже городской бассейн, сколько будет стоить его посещение, сохранится ли его коллектив, станет известно позже.

Асбест

Мэрия города направит 1,5 млн рублей на проектирование городского приюта для бездомных животных. Деньги возьмут из средств, которые выделяются муниципалитету на отлов бродячих собак, сообщает «Народное телевидение Асбеста». Под приют уже подобран земельный участок в промзоне размером 4,4 тысячи квадратных метров. Отмечается, что здесь можно будет размещать не только местных четвероногих, но и иногородних.

Заречный

На автобусной остановке на трассе Мезенское – Заречный обрушилась крыша: сползла одна из железобетонных плит. Как пишет «Пазл ТВ» со ссылкой на очевидцев, это произошло из-за «Газели», зацепившей крышу остановки своей будкой. К счастью, никто не пострадал. На место быстро выехала бригада Управления автомобильных дорог. Упавшую плиту демонтировали и увезли.

Фото: Пресс-служба администрации Заречного

Сысерть

Стены стоматологического отделения Сысертской районной больницы украсили картинами юных художников, пишет газета «Маяк». Преподаватели детской художественной школы оформили экспозицию, которая включает больше 40 работ учащихся в разных техниках и жанрах. Для выставки были отобраны лучшие работы из музейного фонда школы за всю историю её существования (с 1994 года). Отмечается, что выставка будет работать на постоянной основе.

Фото: Пресс-служба Сысертской ЦРБ

Тугулым

Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа запустила интерактивную карту, посвящённую народным промыслам, пишет "Знамя труда". Цель проекта – сохранение, популяризация и продвижение народных промыслов и ремёсел. Кликнув по карте, можно узнать подробную информацию о местных мастерах и умельцах и познакомиться с их работами.

Фото: Скриншот карты

Верхняя Салда

В городе появился крытый скейт-парк – его организовали на площадке бывшего вертолётного завода, пишет vSalde.ru. Площадь скейт-парка – около 300 квадратных метров, на площадке предусмотрен набор типовых фигур для трюков.

Фото: vSalde.ru

Каменск-Уральский

Рабочие начали ремонтировать арт-подъезд в доме по адресу Каменская, 6, сообщает «Виртуальный Каменск». Несколько лет назад местные художники при поддержке жильцов превратили подъезд в настоящее произведение искусства. На стенах появились репродукции «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи и «Девушки с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, портреты Тарковского и Леннона. На время планового ремонта картины укрыли полиэтиленом, подрядчики работают в сотрудничестве с создателями арт-объекта.