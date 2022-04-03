Владимир Путин присвоил почётное звание "Заслуженный врач РФ" двум свердловчанам

Ранее Владимир Путин наградил свердловского тренера. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении госнаградами РФ. В этот раз в списке значатся два представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, почётное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено:

Валерию Манащуку — врачу стационара ООО "Европейский медицинский центр "УГМК — Здоровье";

Игорю Шлыкову — директору ГАУЗ СО "Центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина".

Кроме того, главой государства было подписано распоряжение "О поощрении". В перечне также есть свердловчанин. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента РФ была объявлена Александру Бойко — замгендиректора филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" "Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Урала".

Ранее Владимир Путин наградил свердловского тренера.