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3 апреля 2022, 15:59

Владимир Путин присвоил почётное звание "Заслуженный врач РФ" двум свердловчанам

Владимир Путин

Ранее Владимир Путин наградил свердловского тренера. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении госнаградами РФ. В этот раз в списке значатся два представителя Свердловской области.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации, почётное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено:

  • Валерию Манащуку — врачу стационара ООО "Европейский медицинский центр "УГМК — Здоровье";
  • Игорю Шлыкову — директору ГАУЗ СО "Центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина".

Кроме того, главой государства было подписано распоряжение "О поощрении". В перечне также есть свердловчанин. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента РФ была объявлена Александру Бойко — замгендиректора филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" "Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Урала".

Ранее Владимир Путин наградил свердловского тренера.

Областная газета Свердловской области

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