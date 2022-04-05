В Екатеринбурге проходит первая репетиция парада Победы

В эти минуты в Екатеринбурге на территории микрорайона Вторчермет проходит первая репетиция парада Победы. Она стартовала в 07:40 и завершится после обеда.
На месте прогона спецтехники побывала фотокорреспондент "Областной газеты".
В связи с тренировкой до 14:00 будут перекрыты следующие улицы: 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадная (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинная (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирская (от Эскадронной до Новосибирской второй).
На перечисленных улицах заранее были установлены временные дорожные знаки. Водителей предупреждали об изменении режима работы светофоров.
Следующая репетиция парада состоится в ближайший четверг, 7 апреля. С полным графиком тренировок можно ознакомиться тут.
Добавим, в этом году отмечается 77-летие победы в Великой Отечественной войне.