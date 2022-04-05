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5 апреля 2022, 11:13

В Екатеринбурге проходит первая репетиция парада Победы

репетиция парада Победы

Следующая репетиция парада состоится 7 апреля. Фото: Полина Зиновьева

В эти минуты в Екатеринбурге на территории микрорайона Вторчермет проходит первая репетиция парада Победы. Она стартовала в 07:40 и завершится после обеда.

На месте прогона спецтехники побывала фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Полина Зиновьева

В связи с тренировкой до 14:00 будут перекрыты следующие улицы: 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадная (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинная (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирская (от Эскадронной до Новосибирской второй).

Фото: Полина Зиновьева

На перечисленных улицах заранее были установлены временные дорожные знаки. Водителей предупреждали об изменении режима работы светофоров.

Фото: Полина Зиновьева

Следующая репетиция парада состоится в ближайший четверг, 7 апреля. С полным графиком тренировок можно ознакомиться тут.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, в этом году отмечается 77-летие победы в Великой Отечественной войне.

Областная газета Свердловской области

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