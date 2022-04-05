Более 1,6 тысячи свердловчан присоединились к команде добровольцев для организации голосования за парки

С 15 апреля по 30 мая уральцы смогут проголосовать за дизайн-проекты парков и скверов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области к команде волонтёров проекта по онлайн-голосованию за объекты благоустройства присоединились более 1 600 человек.

Лидерами по количеству добровольцев стали Михайловск, Каменск-Уральский, Лесной, Верхняя Тура, Екатеринбург и Верхняя Пышма.

"Сегодня мы начинаем работу по одному из самых масштабных и значимых проектов региона – проекту формирования комфортной городской среды. Многие из наших волонтёров уже имеют опыт участия в нём. Тем не менее, ребята и сейчас не прекращают актуализировать свои знания, вновь проходят обучение и с удовольствием погружаются в детали процесса – узнают, какие объекты предполагается благоустроить, как будет организовано голосование и многое другое. Поэтому с полной уверенность могу сказать, что во время кампании любая помощь, которая понадобится нашим жителям, будет оказана в полном объёме", – отметил координатор регионального волонтерского корпуса Артём Николаев.

Напомним, набор волонтёров за объекты благоустройства в Свердловской области стартовал в рамках организации Всероссийского голосования – в конце марта в региональном штабе прошло первое их обучение. Голосование за дизайн-проекты парков и скверов, которые впоследствии благоустроят благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году, пройдёт с 15 апреля по 30 мая.

Добровольцы будут информировать граждан о представленных на голосовании парках и проектируемой в них инфраструктуре. Также они смогут помочь проголосовать онлайн, выбрать, какой парк будет реконструирован.