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Общество
6 апреля 2022, 14:07

В России запустят производство жизненно важного препарата "L-тироксин"

  Юлия Пастух
Таблетки

Запуск производства препарата в дозировках 50 мкг и 100 мкг планируется в течение месяца. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на отечественный "L-тироксин" ("Левотироксин натрия"). 

По данным ведомства, препарат предназначен для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжёлыми нарушениями эндокринной системы. По данным производителя, мощности хватит,  чтобы выйти на начальном этапе на объем 500 тыс. упаковок "L-тироксина" в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц, пишет ТАСС.

Запуск производства препарата в дозировках 50 мкг и 100 мкг планируется в течение месяца. 

Стоит отметить, ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что продажи препаратов для терапии болезней щитовидной железы в России в марте в 5 раз превысили показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры госрегистрации медизделий во избежание дефицита социально значимых товаров. Документом утвердили сокращение сроков регистрации отдельных видов медизделий с 50 дней до 22 (в ряде случаев – до 5 дней).

Областная газета Свердловской области

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