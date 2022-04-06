В России запустят производство жизненно важного препарата "L-тироксин"

Запуск производства препарата в дозировках 50 мкг и 100 мкг планируется в течение месяца. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на отечественный "L-тироксин" ("Левотироксин натрия").

По данным ведомства, препарат предназначен для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжёлыми нарушениями эндокринной системы. По данным производителя, мощности хватит, чтобы выйти на начальном этапе на объем 500 тыс. упаковок "L-тироксина" в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц, пишет ТАСС.

Запуск производства препарата в дозировках 50 мкг и 100 мкг планируется в течение месяца.

Стоит отметить, ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что продажи препаратов для терапии болезней щитовидной железы в России в марте в 5 раз превысили показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры госрегистрации медизделий во избежание дефицита социально значимых товаров. Документом утвердили сокращение сроков регистрации отдельных видов медизделий с 50 дней до 22 (в ряде случаев – до 5 дней).