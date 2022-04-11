Свердловские приставы поймали алиментщика, притворившись клиентами автомойки

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В Екатеринбурге судебные приставы побывали в роли клиентов автомойки, чтобы привлечь должника по алиментам к административной ответственности.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, мужчина не имел официального трудоустройства, работал на автомойке. Но каждый раз администраторы заявляли приставам, что должника нет на месте, "не его смена", поэтому они решили прийти под видом клиентов.

В результате по решению суда мужчину арестовали на срок 10 суток, после чего он приступил к выплате долга. Кроме того, должника официально трудоустроили на автомойку.

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