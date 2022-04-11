Темы дня

Общество
11 апреля 2022, 10:40

Свердловские приставы поймали алиментщика, притворившись клиентами автомойки

  Юлия Пастух
Автомойка

Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге судебные приставы побывали в роли клиентов автомойки, чтобы привлечь должника по алиментам к административной ответственности.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, мужчина не имел официального трудоустройства, работал на автомойке. Но каждый раз администраторы заявляли приставам, что должника нет на месте, "не его смена", поэтому они решили прийти под видом клиентов.

В результате по решению суда мужчину арестовали на срок 10 суток, после чего он приступил к выплате долга. Кроме того, должника официально трудоустроили на автомойку.

Читайте также:

Свердловские приставы поймали алиментщика, который прятался в бане.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.04.2022, 14:51 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 652 случая COVID-19
11.04.2022, 14:46 / Общество
Объявлен график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме
11.04.2022, 14:27 / Культура
Академия Никиты Михалкова проведёт отбор абитуриентов в Екатеринбурге
11.04.2022, 14:19 / Экономика
Более 1,3 тысячи свердловчан заключили социальные контракты с властями
11.04.2022, 14:03 / Общество
На Среднем Урале за 25 млн рублей запустили производство кожгалантереи