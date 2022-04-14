Краснознамённую группу не вернут на Плотинку

В ближайшее время власти Екатеринбурга запустят новое голосование по размещению Краснознамённой группы. В этот раз в перечне возможных мест не будет плотины городского пруда.
Ещё пару дней назад такой вариант рассматривался. Было запущено соответствующее голосование, но всего через пару часов его закрыли. Как объяснили в пресс-службе мэрии, прекращение голосования связано с обращениями МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" (ВОИС) и МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия".
Директор ВОИС Вячеслав Черемных отметил, что городской плотине уже 300 лет. "Выскажу мнение специалистов: размещать что-то на конструкции плотины городского пруда нельзя. Она может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживаем объекта, да и сам вес Краснознамённой группы может сыграть против её устойчивости", — добавил он.
В свою очередь директор МКУ Леонид Генин напомнил, что плотина имеет статус памятника истории федерального значения. В связи с этим размещение на ней даже информационных табличек требует разработки соответствующей технической документации и её согласования с органами охраны.
"Установка на памятнике такой массивной конструкции, никак не относящейся к самому объекту, на мой взгляд, невозможна", — подытожил он.
Ранее вопрос о возвращении в город Краснознамённой группы обсудили члены Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Тогда же главный архитектор уральской столицы Андрей Молоков обозначил несколько мест, куда можно разместить Краснознамённую группу.
Список выглядел следующим образом:
- на историческом месте на Плотинке;
- на улице Челюскинцев возле РЖД;
- на пересечении улиц Гагарина и Ленина;
- на площади Первой пятилетки.
Во время обсуждения присутствующие разделились на два лагеря: тех, кто решительно высказался против возвращения в город памятника, и тех, кто считает необходимым всё же вернуть его. Последние в большинстве предложили установить Краснознамённую группу на прежнее место — на Плотинку.