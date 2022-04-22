Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полётам без GPS

Случаи "глушения" сигналов были зафиксированы при полётах над рядом территорий после 24 февраля. Фото: Евгения Скачкова.

Российским авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полётам с традиционной навигацией на случай "заглушки" сигналов GPS.

Соответствующее письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова направили в "Госкорпорацию по организации воздушного движения". В нём говорится, что рекомендации связаны с сообщением европейского авиарегулятора от середины марта о "глушении" и возможной подмене сигналов GPS.

Подобные случаи были зафиксированы после 24 февраля при полётах в районе Калининградской области, возле стран бассейна Балтийского моря, Финляндии, в Чёрном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака, передают "Известия".

Пилотам также рекомендовали сообщать диспетчерам о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS или связанной с ней авионики, а авиакомпаниям — оценить риски из-за возможных сбоев навигационных приборов и отработать их на занятиях с лётным составом.

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