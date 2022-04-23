На Донбасс отправили 10 тонн яровой пшеницы из Свердловской области

"Екатерина" – это сорт селекции Уральского НИИ сельского хозяйства. Фото: Алексей Кунилов

Со Среднего Урала на Донбасс отправился очередной гуманитарный груз. В этот раз это грузовик с 10 тоннами яровой пшеницы.

Как рассказал руководитель Уральского НИИ сельского хозяйства – филиала ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН" Михаил Севостьянов, для отправки был подобран сорт яровой пшеницы "Екатерина". По его словам, это новый перспективный и скороспелый сорт, который подходит для выращивания как на Урале, так и в южных регионах.

"Эту партию мы направляем, чтобы местные аграрии в дальнейшем использовали её для размножения на Донбассе", – отметил Михаил Севостьянов.

Отправкой пшеницы занимались Свердловское реготделение Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" и добровольческие организации, сообщает департамент информполитики региона.

"Из единого пункта сбора помощи мы отправили уже более 100 тонн гуманитарной помощи – это продукты и предметы первой необходимости. На Донбассе сейчас полным ходом идёт посевная, поэтому было решено отправить пшеницу, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей семенным материалом", – добавил председатель регионального отделения организации "Российский союз спасателей" Евгений Дайнес.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловская Госавтоинспекция приняла участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Силами автоинспекторов был собран груз весом 10 тонн.

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