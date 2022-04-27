Свердловские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, по возможности выключите электробытовые приборы. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 27 апреля, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов поручил коммунальным службам быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ.

"Главам муниципалитетов поручено следить за работой систем жизнеобеспечения территорий. Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное минЖКХ", – передаёт слова министра областной департамент информполитики.

Добавим, накануне региональное МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 18 м/с, дожде. В отдельных районах ожидаются грозы. В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Также без особой необходимости не стоит выходить на улицу, проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.