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28 апреля 2022, 11:38

Судебные приставы собрали гумпомощь проживающим на Среднем Урале беженцам из ДНР и ЛНР

Гумпомощь от судебных приставов

Гумпомощь уже доставили в санаторий. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Сотрудники ГУФССП России по Свердловской области собрали гуманитарную помощь жителям из Луганской и Донецкой народных республик. Речь идёт о беженцах, размещённых в Нижнесергинском санатории на Среднем Урале.

Сейчас в санатории проживает более 60 граждан, 14 из которых — дети от годика до 15 лет. Всего за несколько часов судебные приставы собрали большое количество предметов первой необходимости, личной гигиены, сухие смеси, игрушки для малышей и спортивный инвентарь для подростков, сообщает пресс-служба федеральной службы.

"Главная миссия службы судебных приставов — исполнение решений судов и соблюдение законных прав граждан, но не менее важная — социальная миссия. Необходимо помогать тем, кто нуждается в нашей помощи", — отметила главный судебный пристав области Альбина Сухорукова.

Гумпомощь уже доставили в санаторий. На месте судебные приставы также оказали бесплатную юридическую помощь гражданам и дали разъяснение по законодательству РФ.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловская Госавтоинспекция приняла участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Силами автоинспекторов был собран груз весом 10 тонн.

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Областная газета Свердловской области

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