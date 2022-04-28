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Общество
28 апреля 2022, 16:27

В Серове обнаружили миномётную мину

82-мм минометная мина

Для дальнейшего разбирательства боеприпас передали следственно-оперативной группе. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Свердловские росгвардейцы обследовали миномётную мину. Её нашёл машинист автогрейдера при обслуживании дороги в Серове.

После сообщения о подозрительном предмете на место прибыли специалисты инженерной службы нижнетагильского ОМОН "Рассвет" Управления Росгвардии по Свердловской области. Они обследовали находку и идентифицировали её как 82-мм миномётную мину без взрывчатого вещества и взрывателя.

Для дальнейшего разбирательства боеприпас, покрытый следами сильной коррозии, передали следственно-оперативной группе, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее "Областная газета" писала, что житель посёлка Привокзальный Верхотурского района во время земельных работ на своём участке обнаружил боеприпас. Находкой стал 76-мм артиллерийский снаряд времён Гражданской войны со взрывателем. Он мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поэтому был уничтожен.

Областная газета Свердловской области

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