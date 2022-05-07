Радио может получить статус "Достояние Среднего Урала"

В 22:00 7 мая на стометровую вышку Ростелекома в Екатеринбурге будут транслировать световое шоу, посвященное изобретению. Фото: Алексей Кунилов

Компания "Ростелеком" предложила присвоить общественный статус "Достояние Среднего Урала" радио, которое изобрел уралец Александр Попов. В День радио 7 мая в 22:00 на стометровую вышку Ростелекома в Екатеринбурге будут транслировать световое шоу, посвященное изобретению.

Александр Попов родился в Краснотурьинске. Прославившее изобретателя на весь мир устройство было представлено научному сообществу в 1895 году. Первый сеанс связи по радио прошел именно 7 мая.

"Необычное поздравление дополнят новые визуальные эффекты. На высотке из железа и монолитного бетона появятся радиоволны и портрет изобретателя радио Александра Попова. Известный ученый — гордость уральцев", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что конкурс по присвоению общественного статуса "Достояние Среднего Урала" стартовал 1 февраля. Старт проекта символично совпал с Годом культурного наследия народов России, объявленным президентом страны. Общественное голосование пройдет в период с 1 августа по 1 октября. Церемония подведения итогов запланирована на 17 января (День образования Свердловской области). Проект был запущен по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, которые занимаются популяризацией достижений науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта. С положением о конкурсе можно ознакомиться тут.

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