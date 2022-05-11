Смог повис над Екатеринбургом из-за пожаров в Березовском ГО

В период смога рекомендуется отказаться от длительных прогулок на улице. Фото: Павел Ворожцов

С утра в Екатеринбурге чувствуется запах гари. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, дымка вызвана природным пожаром в Березовском городском округе.

Пожар площадью 62 га локализован и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, уточняют в пресс-службе регионального министерства. В тушении природного пожара задействованы 25 человек и 10 единиц спецтехники.

Фото: Павел Ворожцов

В период смога спасатели и Роспотребнадзор рекомендуют:

держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе) окна квартиры или офиса;

открытые окна и форточки завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;

максимально ограничить курение;

избегать употребления спиртных напитков;

ограничить физические нагрузки;

чаще увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха).

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

По данным Уральской авиабазы на 10:00, за прошедшие сутки ликвидировано 23 пожара, из 20 действующих на конец дня возгораний 14 оперативно локализованы. В тушении огня принимали участие более 600 человек, задействовано 4 бульдозера, 31 трактор, 51 пожарная машина.

Основными причинами пожаров в лесах становится неосторожное обращение людей с огнем. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению пламени, отмечает областной департамент информполитики.

Напомним, на территории области действует особый противопожарный режим. За нарушение запрета на использование огня в лесах для граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. В случае причинения значительного ущерба виновного ждет уголовная ответственность — до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по номерам 8 800 100-94-00 или 112.

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