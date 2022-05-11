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11 мая 2022, 13:01

Дачников ждут на главной ярмарке Екатеринбурга

саженец малины

Ярмарка будет работать 14 и 15 мая с 09:00 до 17:00. Фото: Александр Исаков

В ближайшие выходные жителей и гостей Екатеринбурга ждут на площади 1905 года. Там пройдет ярмарка.

Она откроет дачный сезон: любители поработать на грядках смогут приобрести сортовую рассаду цветочных, плодовых и декоративных культур. В рамках мероприятия состоится целая экспозиция комнатных и садовых цветов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В торговых палатках также будут представлены свежие и качественные продукты от фермеров и производителей Свердловской области и других регионов. Посетителей ждет большой выбор мясных деликатесов и колбас, молочной продукции, овощей и зелени, различных сладостей.

Ярмарка будет работать 14 и 15 мая с 09:00 до 17:00.

Кстати, парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 14 мая до 19:00 15 мая. Граждане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ.

Добавим, в этом году план проведения городских ярмарок включает 61 мероприятие. Помимо центральной площадки, торговые мероприятия проходят во всех районах мегаполиса.

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Областная газета Свердловской области

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