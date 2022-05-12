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Общество
12 мая 2022, 11:03

Евгений Куйвашев поручил усилить контроль пожароопасной обстановки в регионе

пожарная машина в лесу

На территории Среднего Урала действует особый противопожарный режим. Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на прошедшие в Свердловской области дожди, ситуация с лесными пожарами остается серьезной и требует соответствующих мер реагирования, четкой координации действий. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного правительства.

"Прошу руководителей отраслевых министерств и ведомств, глав муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки в территориях. Это необходимо для принятия своевременных и эффективных решений по предупреждению и оперативной ликвидации возгораний", — передает слова губернатора департамент информполитики региона.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами особо подчеркнул необходимость системного и последовательного подхода в борьбе с природными возгораниями, повышения качества и уровня всех видов профилактики.

"В этой связи еще раз напоминаю о важности разъяснительной работы с жителями по неукоснительному соблюдению всех требований безопасности в рамках действия особого противопожарного режима", — добавил Евгений Куйвашев.

По данным Уральской авиалесоохраны, количество лесных пожаров за сутки сократилось в 4 раза. Ликвидировано 24 лесных пожара. По данным на 00:00, действовало 4 возгорания, из них одно локализовано. Общая площадь возгораний составляет 829 гектаров.

Напомним, на территории Среднего Урала действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем запрещены. Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефонам 8 800 100-94-00 и 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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Областная газета Свердловской области

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