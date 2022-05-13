Свердловским дизайнерам предложили выставлять свою продукцию в ТЦ без оплаты аренды

Кобрендинговый бутик в торговом центре – совместный проект СОФПП и ТРЦ. Фото: Галина Соловьева

Дизайнеры из Свердловской области получат возможность размещать свою продукцию в екатеринбургском ТРЦ Veer Mall. При этом первое время им не нужно будет оплачивать аренду.

Бутик с нескольким уральскими брендами откроется в июне. Каждый резидент сможет вести там работу без оплаты аренды на протяжении не менее трех месяцев. Предприниматели оплатят только организационный взнос на содержание помещения.

"В условиях, когда особенно актуален поиск новых каналов сбыта, мы решили дать возможность предпринимателям начать офлайн-торговлю", — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Он подчеркнул, что фонд также участвует в продвижении товаропроизводителей.

Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные начинающие предприниматели, в том числе ИП и самозанятые, которые производят текстильную продукцию, одежду, обувь и другие товары социально-значимой группы. Отбор пройдет в два этапа: заочный, на котором будут рассмотрены заявки и материалы участников, и очный, где предприниматели, прошедшие заочный отбор, представят свою продукцию, сообщает областной департамент информполитики.

Заявки принимаются на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства до 10 июня.

Напомним, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выделил поддержку малого и среднего бизнеса в условиях санкций в число приоритетных задач. Для обеспечения прямого и оперативного контакта с представителями малого и среднего бизнеса в регионе организована рабочая группа.