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Общество
13 мая 2022, 12:15

Житель Серова заплатит штраф в 400 тысяч за оборот контрафактных сигарет

табачная продукция

Общая стоимость партии немаркированной табачной продукции составила свыше 3 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Серове местный житель осужден за незаконный оборот 22,5 тысяч пачек немаркированных табачных изделий. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Установлено, что с февраля 2019 года по май 2021 года осужденный с целью сбыта приобрел у неустановленного лица тысячи пачек немаркированных табачных изделий отечественного и иностранного производства. Общая стоимость партии составила свыше 3 млн рублей. До момента обнаружения и изъятия полицейскими товар хранился в гаражном боксе серовчанина.

Серовский районный суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что в целях обеспечения исполнения приговора судом наложен арест на транспортное средство осужденного – автомобиль Nissan X-Trail. Изъятую немаркированную табачную продукцию суд постановил уничтожить.

Добавим, в соответствии с федеральным законодательством табачная продукция, предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке.

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Областная газета Свердловской области

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